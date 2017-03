SuperGrosz wprowadza wypłatę pożyczki za pomocą GIRO Płatności

GIRO Płatność to szybki i wygodny sposób wypłaty środków bez konta bankowego. Usługa dostępna jest m.in. we wszystkich placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej na terenie całej Polski. Jest ona skierowana do klientów, którzy nie posiadają konta, nie chcą by pieniądze trafiły na rachunek bankowy lub nie mają do niego dostępu online. Wybierając tę metodę, wystarczy po otrzymaniu decyzji udać się do najbliższego urzędu pocztowego i okazać dowód osobisty oraz dane transakcji przesłane SMS-em. Wypłatę za pomocą GIRO Płatność można wybrać zarówno w procesie wnioskowania o pożyczkę poprzez wypełnienie formularza online, czy to samodzielnie czy przy wsparciu konsultanta, lub składając wniosek tylko przez telefon. Jednak łącząc tę opcję weryfikacji z telefonicznym złożeniem wniosku, oferta SuperGrosz staje się również całkowicie dostępna dla osób nieposiadających dostępu do internetu.



Wierzymy, że nowo wprowadzona forma weryfikacji tożsamości znajdzie uznanie wśród części naszych dotychczasowych klientów, jak i zachęci nowych do skorzystania z naszej oferty. Jej dostępność offline to dodatkowy atut, a wypłata GIRO Płatność nie ustępuje pozostałym metodom wypłaty pod względem czasu od uzyskania decyzji do wypłaty pożyczki - twierdzi Piotr Siwiec, Członek Zarządu firmy SuperGrosz.



Pozostałe dwie metody weryfikacji oferowane przez SuperGrosz wymagają posiadania konta w banku. Potwierdzenie tożsamości możliwe jest dzięki logowaniu się do platformy online swojego konta lub poprzez tradycyjny „przelew groszowy”. W obu dostępnych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, klient otrzymuje kwotę pożyczki przelewem na wskazany rachunek.



Z początkiem roku firma SuperGrosz zwiększyła również limity przyznawanych pożyczek ratalnych. Maksymalne kwoty to obecnie 7 000 zł dla nowych oraz 10 000 zł dla stałych klientów. Dla wspomnianych kwot okres spłaty może sięgać nawet 48 miesięcy, co dla klientów oznacza podwyższenie ich zdolności kredytowej oraz raty w dogodnej wysokości.